郵局輪調新制惹議 總公司190人恐「流放」

中華郵政擬推人事新制，總公司190位營運職人員3年內輪調北北基桃郵局。（王錦河攝）

中華郵政董事長翁文祺日前擬推人事新制，總公司190位營運職人員，要在明年起，3年內輪調北北基桃郵局。

但新制近日遭員工強烈反彈，除了質疑營運職派任支局擔任主管，可能增加財務管理風險；也反映支局人力調入總公司卻不具備相關專業，將影響工作效率。

郵局10月發布「營運職人員培育發展計畫（草案）」，說明要讓營運職瞭解郵儲壽業務，「提升全方位業務能力」，故營運職人員沒有支局窗口、郵件部門經歷者，須輪調支局。

郵局並在該計畫「作業實施要點」寫到，各單位要在每年5月及11月底提報名單，經總經理核准，於6月及12月派任。自明年起，分3年輪調30％、35％及35%人力。各單位共有190名營運職人員要輪調。

輪調區域有基隆、台北、板橋、三重、桃園郵局及各轄下支局，還有台北郵件處理中心。

營運職是郵局職階之一，目前營運職人員在總公司擔任經辦、管制員、專員、股長及副管理師等職位，年紀最長者約35歲至40歲左右。

未來輪調將採平調，據「郵局主管職責層次表」，總公司專員可能轉任支局襄理；副管理師可能「空降」擁有近20多名員工的支局，直接擔任最大主官。

不過，輪調新制引起廣大爭議。12月23日，郵局人資處召集營運職人員徵集意見；12月28日，人資處則召開說明會，營運職人員皆砲轟隆隆。如反映營運職沒有相關經驗，就擔任支局主管，除了人員管理不易，各式儲匯業務核章放行也有風險。

營運職人員也在說明會上指出，營運職轉調支局，將失去當初經專業科目考試錄取的意義；另外，支局調入總公司人力，可能不具備各單位相關專業，將影響單位工作效率。

引起營運職人員最大反彈的，是新制名為輪調，其實並沒有回到總公司的具體方案，僅規畫考評優良可做為擢升的參考，「增加歷練不是不好，但沒有配套，就像流放。」

中華郵政副總經理王淑敏則回應，輪調方案的確還有很多細節需要進一步討論，目前暫不會執行。

中華郵政總公司各單位擬3年內輪調人數：總經理室：2人、風險管理室：5人、公共事務處：3人、電子商務室：2人、法遵室：2人、人資處：1人、政風處：0人、會計處：2人、郵務處：2人、資產營運處：20人、集郵處：2人、勞安處：3人、儲匯處：13人、資金運用處：31人、資訊處：82人、壽險處：19人、稽核處：0人、董事會秘書室：1人，合計：190人。

(中時)