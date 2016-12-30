印尼松巴瓦島6.2地震 未發海嘯警報

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據美國地質調查所（USGS）測報，印尼群島的松巴瓦島（Sumbawa Island）拉巴巿（Raba）南方71公里處今天發生規模6.2地震。

路透社報導，USGS最初測報顯示，這起地震的震源深達海底72公里。太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）未立即發布海嘯警報。這起地震應該不會發生海嘯。（譯者：中央社何宏儒）1051230

(中央社)