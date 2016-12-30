驚喜! 小威要結婚了 對象是Reddit創辦人

奧漢尼安(右)為社交網站《Reddit》的創辦人，與小威(左)交往一年多，感情穩定且低調。(圖/擷自美聯社、Alexis Ohanian個人臉書)

美國女網傳奇-前球后小威廉絲(Serena Williams)傳來喜訊！據《美國Yahoo》30日報導，小威以透過社交軟體公開表示，她已答應男友的求婚，而男主角的來頭也不小，他正是美國知名社交網站《Reddit》的創辦人-奧漢尼安(Alexis Ohanian)。

今年33歲的-奧漢尼安，曾被科技雜誌《Wired》評選為年度風雲人物，他與生涯22座大滿單打冠軍的小威交往一年多，據了解2人感情十分穩定，30日小威透過個人《Reddit》帳號Po文：「我回家有點晚，因為某人給了我一個包裹，並且有輛馬車在等著我，目的地寫著『羅馬』，那裡是當初我們相遇的地方，那時我們是在一張桌子前相識，現在彷彿回到了開始。之後他單膝跪下，說了『4個字』，我便答應了！」

隨後奧漢尼安也同樣在《Reddit》分享文章，「她答應了！」並寫到：「妳(小威)讓我成為這個星球最幸福的男人！」值得一提的是，2人戀情非常低調，直至今日才首度曝光，但小威並未公開他們的訂婚日期，因為小威目前再備戰下個月的澳洲網球公開賽，但相信有「愛的力量」加持，或許能讓小威在新賽季季初就開出紅盤。

(中時電子報)