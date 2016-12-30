敘利亞停火協議正式生效 和平在望
俄羅斯和土耳其協調的敘利亞停火協議今天正式生效，敘利亞政府和叛軍停止交戰、全國戰事停歇，敘利亞人權瞭望台組織(Syrian Observatory for Human Rights)證實交戰已停止。
根據路透社(Reuters)，該人權組織表示在停火協議在周五00:00生效不久前，敘利亞大城阿勒坡(Aleppo)附近和首都大馬士革(Damascus)仍有零星砲火。
BBC報導，雖然包括敘利亞政府軍和叛軍同意遵守這項停火協議，但恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)和庫德族人民保衛均(Kurdish YPG)並未參與。若這次停火能保持下去，和平會談將在一個月內在哈薩克舉行。
反對政府份子Mazen al-Shami向美聯社(AP)表示，在停火前半個小時，大馬士革市郊非常的平靜。政府軍原本已經攻擊佔據該市西北邊Barada Valley的叛軍好幾天了，也在停火協議生效後停止。
過去的敘利亞和平協議最後都以失敗告終，有些僅維持了幾天，但最近因敘利亞情勢改變而使得這次停火有望持續下去。敘利亞政府軍最近成功驅逐所有佔據阿勒坡的叛軍，一直和庫德族以及IS戰士交戰的土耳其，最近也願意和俄羅斯協商來保護其邊境。
自從2011年3月敘利亞發生反總統阿薩德(Bashar al-Assad)的政變後，敘利亞至少有30萬人在隨後引發的內戰中死亡，將近一半的人口因此流離失所。
(中時電子報)
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