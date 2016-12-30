12月30日各報頭版要聞

重點要聞

●立委提案修法 酒駕撞死人 罰洗遺體

近年台灣酒駕罰則越修越嚴，約1杯啤酒就超標，仍無法遏止歪風，至今年至11月，警方已取締近10萬件酒駕，尤其累犯刑責低，引發朝野立委不滿，要求加重處罰，立委昨提案修法，由酒駕者為被他害死的受害者清洗遺體，「這份衝擊才能讓他永生難忘！」交通部長賀陳旦承諾會與相關單位研究。

●好康照過來 32項新制元旦上路

2017年即將到來，明年元旦共有32項重大政策上路，攸關民眾權益至鉅，包括明年綜所稅免稅額調高至8.8萬元，70歲長者調高到13.2萬元；青年安心成家購屋優惠貸款從明年起再延長2年，基本工資時薪調高至133元，月薪調至2萬1009元，共162萬名勞工受惠。

●大學註冊率雪崩 151系所掛零 菁英外流 台大7成科系有缺

每年無數高中生擠破頭想進台大窄門，受少子化衝擊，再加上全球人才賽開打，教育部昨公布的台大105學年度新生註冊率，54系竟只有14系註冊率百分百，熱門科系如醫學、電機、法律系都沒招滿。台大說，醫學系主要是因一名公費生轉成自費，因此沒報到，其他缺額原因，在於部分錄取學生決定到國外念書。

重點要聞

●酒駕害3命 葉少爺出獄

三條人命竟只關三年！高雄闊少葉冠亨四年前在舞廳通宵喝酒後，開賓士車狂飆撞死路人李幸蓉，車上友人陳岡逸亦傷重死亡，三天後李婦的丈夫悲慟猝死，留下八歲孤女，葉遭判刑六年定讞，但僅服刑三年又三十二天，昨即獲假釋出獄，葉雖公開表示願全力協助被害家屬的需要、參加反酒駕宣導，但死者家屬昨痛罵「他憑什麼假釋？我的恨一直都在！」

●UBER送餐員 竟洩藝人住址

UberEATS出大包，竟洩露客戶個資！通告藝人蘿莉塔周二透過App叫外送餐飲，住家地址竟遭外送員公布在491人的群組，還被嘲笑「可憐，在家沒通告。」UberEATS事後雖立刻解除與該名外送員的合作關係，並賠償1000元點數，但蘿莉塔說，她已經不敢再用，並已委請律師討回公道。

●父將入獄 竟po文送養幼女 指定新爸媽「要有點錢」遭批把小孩當寵物

台中一名因毒品案即將入獄的吳姓男子，不要兩歲的女兒由太太照顧，本周二將女兒照片po到臉書，希望「嘉靜（家境）要有點錢」的人可扶養女兒，其行為被網友認為宛如將女兒當寵物，痛罵「雜碎！」但吳男昨宣稱無販售女兒的意思，只是要找人扶養女兒；社工發現該女嬰由母親妥善照顧，未要辦理出養。

重點要聞

●掃汙 二行程機車 明年淘汰30萬輛

搶救空汙，環保署提出明年要淘汰卅萬輛二行程機車目標，環保署空保處昨公布各地方政府要淘汰的目標，以六都須淘汰的數量最多，其中空汙較嚴重、且二行程機車數量也比較多的高雄市，要淘汰的數目最多，其次是台南市、之後分別是新北市、台中市等。

●重建危險老屋 政院祭四獎勵措施

為加速危險及老舊建築物更新重建，行政院院會昨通過「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」草案，將提供四大獎勵措施，包括五百億元以上的信用保證額度協助融資、租稅減免、容積獎勵及放寬建蔽率等。內政部初估，適用至少五十萬戶，甚至近百萬戶，有助加速重建、活絡經濟。

●一再被干擾？ 元月兩場核食公聽會延期

行政院發言人徐國勇昨天表示，在聽取公民團體意見及與行政院內部檢討後決定，明年一月二日及八日的「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會」將延期舉行。至於是擇期再辦還是採用其他形式，則有待討論。

重點要聞

●少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業

台灣高教失業潮凶猛來襲！一○五學年大學校院有一五一個系所招生掛零，教育部預估八年內如六十校退場，全國四萬八千位教授，恐有一萬二千位要丟頭路，占高教師資的四分之一！大批頂大專案聘任博士恐是最先遭遇失業衝擊的高教菁英，他們都是國家長期培育的人才，一旦壯年失業，被迫去餐廳端盤子、當服務生，不但是人才浪費，更是社會災難，政府有責任儘早拿出對策，安置供過於求的高教人才。

●國安局籲退離人員 勿前往中國

國安局長彭勝竹發出署名公文給局內退役或離職人員，呼籲不宜進入中國及港澳地區，顯示中國對我情蒐及滲透情況嚴重。國安局昨強調，由於退離的國安人員去年赴中，被約談的狀況較嚴重，國安局才擬此公文建議勸說，且中國會藉由限制人身自由，先掌握我方退離人員某些訊息和情報，再藉由約詢逐漸掌握我重要情資。

●納粹風波 蔡：是我們大人的錯

總統蔡英文昨天出席人權諮詢委員會致詞時，首度回應新竹光復中學「納粹風波」，她說，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面；每一個人都要反省，不要讓這樣的事情再次發生。

(中時電子報)