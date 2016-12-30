喬任梁女友爭遺產 錄音檔曝光「今天就想拿到」
藝人喬任梁罹患抑鬱症輕生，讓眾多親友與粉絲不捨，不過卻出現一名叫李嘉艾的模特兒，自稱是喬任梁生前女友，但卻被網友踢爆曾向喬父索討遺產，甚至直呼「我今天就想拿到這筆錢」。
近日網路流傳一段錄音檔，內容指出李嘉艾在喬任梁過世五天後，就開始威脅喬家人要拿到遺產，言談中更語帶委屈「我想跟公司要錢，公司為什麼不给我」、「叔叔你要站在我的立場考慮，只有這個時候，公司才能有所顧忌，我沒有想過他們會不给我錢」，疑似想藉由喬家人去向公司爭取遺產，不過喬家人則強調先把葬禮辦完再爭取溝通機會，但卻遭李嘉艾拒絕，甚至嗆聲「我今天就想拿到這筆錢」。
此外更有人追加爆料，李嘉艾在喬任梁過世隔天，就拿對方手機轉了三筆錢到自己帳戶，喬家人獲知消息後相當不滿，表示將與該人劃清界線，也呼籲她別再以喬任梁名號標榜自己，不過李嘉艾則加以駁斥，她表示喬任梁過世後，喬家人就拿走鑰匙讓她進不了房間，當時只拿喬父給的五千元去住飯店，澄清絕對沒有要錢，也沒有要藉喬任梁名聲炒作。
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(中時電子報)
關鍵字：喬任梁
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