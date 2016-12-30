地球暖化：2100年聖保羅或升溫攝氏十度
2016年元月至9月巴西的氣溫平均較1960至1990年間記錄的高出攝氏0.88度。專家指出，至2100年，聖保羅的氣溫可能比目前高出攝氏10度。
2015年巴西氣溫較19世紀高出攝氏1度，2016年則高出1.2度，加強專家對2100年氣溫預測的可能性，同時威脅2015年聯合國氣候峰會各國締結的巴黎協議。
巴西氣象學專家海龍（Iago Hairon）指出，如果各國不履行巴黎協議，那麼2100年地球平均氣溫將升高6度，聖保羅則因熱島效應的緣故，平均氣溫將升高10度。
海龍表示，為減少這些氣溫巔峰，「各國政府必須停止鼓勵火力發電和使用化石燃料，但這幾乎是不可能。」
因此，海龍認為巴黎協議本身即存在一大問題：只預定從2020年起改變減少溫室氣體排放量的野心，換言之，就如同在這之前，可以將每年全球氣溫升高1度或1.2度的情況，視而不見。
國際移民組織指出，全球氣候暖化造成的環境災害將導致世界移民人數增加。2015年聯合國難民事務高級專員公署公布數據顯示，有關氣候或地理災害引起的遷徒人數是衝突和戰爭所造成的1倍，達1920萬人。
巴西國家氣象局氣象學家奧里維拉（Neide Oliveira）指出，巴西受到高溫變化影響不大，而是洪水、乾旱和暴雨等氣候災害，嚴重損害巴西農業，造成許多農村居民遷移至大城市，「特別是東北部內地人口應大幅減少，因為極端氣候的緣故，將有更多人遷居到都市。」1051230
(中央社)
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