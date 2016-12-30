圍爐開洋葷 飯店西式年菜無肉不歡

台北晶華酒店以〈美國特選級爐烤肋眼牛排〉為年菜後，受到市場歡迎，今年繼續推出並另有〈戰斧牛排〉可以選擇。(圖／台北晶華酒店)

台北西華飯店今年推出的〈爐烤噶瑪蘭豬大腿〉，金黃表皮嫩中帶韌，肉質柔嫩多汁並透出濃郁香氣。(圖／台北西華飯店)

維多麗亞酒店館外餐廳〈168牛排館〉敦化店，今年也推出〈爐烤美國帶骨牛小排〉，每份重3公斤、可供6至8人食用。(圖／維多麗亞酒店)

台北凱撒飯店〈皇家蘑菇醬肋排〉，是兩段式火烤烹製再用特製蘑菇醬提味。(圖／台北凱撒大飯店)

台北喜來登大飯店〈請客樓〉推出〈火烤祕製嫩子排〉與〈浙式白玉千里腿〉，售價分別為1500元與1380元。(圖／台北喜來登大飯店)

台北花園大酒店的〈油淋黃金鯧／988元〉，是將黃金鯧先以低溫油泡，再以高溫淋油滲透將白鯧的鮮度和水份封住，外皮酥脆，魚肉細緻柔美。(圖／台北花園大酒店)

過年圍爐，就是要大魚大肉，故為搶攻年菜圍爐商機，觀光飯店除有館內各餐廳主廚設計烹調的年菜組合，業者並另外推出各式單點年菜，讓消費者可自由選購搭配成套。

基於「年年有餘」習俗，年菜桌上的魚按傳統是不吃的，故今年僅有台北國賓飯店推出單點〈黃金龍鱈魚〉和〈椒鹽鯧魚〉，以及台北花園大酒店推出單點的〈油淋黃金鯧〉，其他飯店的單點年菜主菜多主攻牛排與豬排，且多是以西式手法料理，無肉不歡的朋友不坊考慮，今年圍爐大「塊」朵頤、大開洋葷。

觀光飯店推出的西式肉排都很大，但也因為夠大夠份量，故能成為圍爐餐桌上焦點，同時滿足闔家歡饗的需求。以台北晶華酒店推出的〈美國特選級爐烤肋眼牛肉／6888元〉為例，重3.5公斤美國特選級牛肋條，附上洋〈芋蘑菇佐洋蔥〉與〈綜合時蔬〉，可供4至6人共享，非常過癮。而台北晶華另一款〈美國爐烤戰斧牛排／6888元〉，厚約5公分、帶骨丈量長約50公分，匯集了嫩滑沙朗、鮮嫩肋眼與嚼勁十足的丁骨牛排3大精華部位，並也搭配〈洋芋蘑菇佐洋蔥〉與〈綜合時蔬〉，再用兩波特酒醬與綠胡椒醬提味，也可供4至6人共享。

維多麗亞酒店館外餐廳〈168 PRIME牛排館〉今年也推出〈爐烤美國帶骨牛小排／3500元〉，重達3公斤的美國帶骨牛小排，可提供約6至8人食用。烹調方式採先滷後烤料理手法，將帶骨牛小排浸至以紅酒、蔬菜及各式香料調配而成的特調醬汁醃滷2小時，再送進澳洲引進的『Beech Ovens夢幻烤爐』烹烤。烤好後搭配主廚自製法式芥末籽醬、紅酒醬，同時並附上手工水果麵包、馬鈴薯麵包、蜜地瓜、孢子甘藍以及特選紅酒一瓶。

台北西華飯店推出的〈爐烤噶瑪蘭豬大腿〉，是將噶瑪蘭豬前腿以香蒜粉、小茴香粉、八角、花椒粒及紅椒粉，耗時3日反覆浸漬、風乾，以105度低溫蒸烤，再改以220度高溫爐烤。烤好後金黃表皮嫩中帶韌，肉質柔嫩多汁並透出濃郁香氣。

台北凱撒飯店『皇家蘑菇醬肋排』，特選豬肋排，以特製醬料醃製1天，再以兩段式火烤，先以小火烤45分鐘後，再以大火搶酥，再淋上主廚特製蘑菇醬汁，灑上自製乾珠蔥增添色澤與香氣。

台北福華飯店〈麗香苑〉的招牌〈德國豬腳／888元〉，主廚精選重約1.2公斤的豬腳，使用芹菜、洋蔥、月桂、百里香等醃漬豬腳，俟兩至3天入味後再將醃漬好的豬腳入爐烤兩小時，，過程中並將黑麥啤酒塗抹國豬腳上，提昇豬腳香氣，剛出爐時表皮呈現金黃色澤，香味迷人。

台北喜來登大飯店喜來登的〈火烤秘製嫩子排／1500元〉，可供6人享用。主廚將聖路易子排先以大火蒸到軟嫩，再抹上主廚以沙茶醬調製而成的秘製醬汁，放入爐火中烤至焦香成菜，肉質多汁軟嫩。而可供10人共享的〈浙式白玉千里腿／1380元〉，是用甘草、薑、蔥、八角、花椒、粗鹽、米酒等中式香料醃漬豬前腳，俟入味後再以大火蒸製約4小時而成，淋上醬汁品嚐，風味獨特。

台北花園大酒店的〈義式米蘭風味燉牛肉〉亦為單點西式年菜，主廚選用筋紋呈花狀的澳洲牛腱心，些許橄欖油拌炒番茄、時蔬、俄立岡葉、迷迭香等，加入牛骨高湯及紅酒，放入牛腱一同燉煮2~3小時，燉煮後散發襲人香氣及馥郁風味，口感柔嫩，雖不屬「排」類，但亦可作為圍爐肉類主菜。

(工商)