委內瑞拉是2016年全球第2暴力國家
委內瑞拉暴力觀察組織今天公布報告指出，委內瑞拉是2016年全世界第2不安全國家，僅次於中美洲國家薩爾瓦多；委內瑞拉首都加拉加斯則是世界最暴力城市。
委內瑞拉暴力觀察組織（OVV）年度報告指出，2016年委內瑞拉有2萬8479人因暴力死亡，指數達每10萬人口91.8人。全世界平均為每10萬人口8.9人。委內瑞拉的指數是哥倫比亞的3.6倍，而巴西的指數為每10萬人口25.1人。
觀察組織主任李昂（Roberto Briceno Leon）指出，2016年委內瑞拉暴力現象特別明顯，只有薩爾瓦多的暴力死亡率高於委內瑞拉，平均每10萬人口103人。
委內瑞拉暴力死亡總數中，1萬8230人遭殺害，5281人為犯罪分子與執法人員發生衝突致死，另外4968人的死亡原因還在偵查中。
觀察組織指出，委內瑞拉的暴力死亡人數持續增加，2015年為2萬7875人（每10萬人口90人）；2014年為2萬4980人（每10萬人82人）。
委內瑞拉政府尚未公布2016年官方數據，但法務部在2015年紀錄為1萬7778人因暴力死亡（每10萬人口58.1人）。
觀察組織指出，阿拉瓜州（Aragua）、米蘭達州（Miranda）和首都加拉加斯的暴力死亡率最高，分別為每10萬人口142人、140人和138人。加拉加斯是全世界最暴力的城市，凶殺案例是墨西哥市的15倍。
觀察組織認為，有罪不罰是委內瑞拉暴力問題嚴重的主因之一。李昂表示，該國每發生100件凶殺案例，只有8至9件的凶嫌被判刑。1051230
(中央社)
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