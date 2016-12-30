氣象專家：元旦起連5天全台溫暖舒適
氣象專家吳德榮今天在洩天機教室說，白天冷氣團減弱，氣溫緩慢回升，明年106年元旦起連5天，全台都溫暖舒適，但早晚仍要注意保暖。
吳德榮說，根據最新歐洲中期天氣預報中心的數值模擬顯示， 今天白天冷氣團減弱，氣溫緩慢回升；東半部地區及北部山區雲量多有局部短暫雨，西半部轉為多雲時晴。
明天冷空氣再減弱，氣溫持續回升，東半部雲量多有局部短暫雨，北部多雲時晴，中南部晴時多雲。
明年元旦起連5天，全台都是白天溫暖舒適、早晚稍涼的天氣；西半部晴朗穩定，高溫攝氏25至28度；東半部雲量稍多偶有局部短暫雨，高溫24至27度。
吳德榮說，雖然明年1月3日有一小股非常微弱的東北風，使北部山區、北海岸雲量稍增多，並增加一點零星降雨的機率，但北台灣高溫僅略降1、2度，其他地區都不會感受到氣溫的變化。
吳德榮提醒，各地白天氣溫雖正逐漸回升，但早晚還是比較偏涼，戶外活動要注意保暖。1051230
(中央社)
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