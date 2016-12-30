離任前制裁俄 歐巴馬行動惹議
美國總統歐巴馬今天祭出行政命令，制裁俄羅斯透過駭客介入這次美國總統選舉，除關閉2個俄羅斯在美機構，同時驅逐35名俄羅斯外交人員、限72小時內離境。此舉也引起爭議。
白宮今天公布歐巴馬致聯邦眾議院議長的信函，提到上述制裁俄羅斯的行政命令。白宮指出，歐巴馬的這項行動是為回應俄國介入美國總統大選，而包括國務院與財政部也同步公布執行制裁的相關措施。
國務院指出，驅逐35名俄國在美外交官員的決定，除因俄國介入大選，也是為回應美國外交人員近1年來遭俄國騷擾情況顯著增加，國務院在書面聲明中指出，俄國這樣的行為是「不能接受的」，且必須面臨後果。
聲明還說，俄國擁有的兩個在美機構也將關閉，所有俄國政府官員都不得進入。路透社指出，這兩棟建築分別位於紐約州與馬里蘭州。
歐巴馬在俄國入侵克里米亞後、就對俄羅斯進行經濟制裁，如今在卸任前又因指控俄國介入美國大選、驅逐俄國在美外交官員及關閉俄國擁有的設施建築，但他僅剩3周任期，透過外交手段上最強烈的方式表達不滿，制裁能否確實執行是未知數。
總統當選人川普早就表態美國應與俄國修復關係，川普也認為，美國應取消原本對俄國的經濟制裁，川普競選團隊更多次批評歐巴馬，一直說俄國介入大選卻拿不出確實證據，是企圖傷害川普勝選的合法性。
紐約時報指出，歐巴馬決定不在選戰期間公布制裁，是為怕俄國在投票當天報復，歐巴馬的一些助手認為，當時的猶豫不決，現在看來是個錯誤決定。1051230
(中央社)
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