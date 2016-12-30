美控干預大選祭制裁 俄誓言報復
俄羅斯今天誓言對美國制裁「適當報復」，批評華府指控俄國干預美國大選「沒有事實根據」，破壞兩國關係。
法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）表示，美國想「徹底破壞已經處於低谷的美俄關係」，並強調將基於「互惠原則適當回應」。
美國宣布一連串制裁措施，其中包括對俄2個情報單位嚴厲制裁，驅逐35名幹員，並關閉2棟俄國在美國境內的建築物。
根據俄羅斯新聞社（Ria-Novosti）引述培斯科夫說：「我們堅決拒絕這種對俄羅斯沒有事實根據的說法和指控。」
俄國國家院國際事務委員會主席斯拉斯基（LeonidSlutsky）表示：「美國制裁俄羅斯，在72小時內驅逐35名外交官，正是偏執狂的明證。」
根據俄羅斯新聞社，斯拉斯基說：「他們再次對我們國家採取十分激進的措施。」
歐巴馬曾指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親自下令這項大膽的網攻行動，許多民主黨人士認為這些行動破壞了希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）當選總統的機會，並且協助對蒲亭讚許有嘉的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）送入白宮。1051230
(中央社)
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