戰機迎曙光 F-16七星潭衝場

花蓮縣政府與空軍401聯隊合作，今年再度以「戰機迎曙光」，F-16戰機編隊於元旦清晨6時37分在七星潭上空衝場，迎接2017年第一道曙光。

花蓮縣政府表示，當天上午還舉辦「2017愛戀花蓮元旦升旗暨健走淨灘活動」，若天候狀況許可，上午8時的升旗典禮時，戰機將加碼再衝場一次。

空軍F-16戰機將以「大雁隊形」飛行，由太平洋方向和跑道平行後，再劃過七星潭海灘上空約1000呎衝場，視覺上會有從太平洋衝向海灘的感覺，現場民眾將感受戰機劃過天際的震撼，海平面升起的曙光與戰機的勇猛相輝映。

觀光業者表示，自2014年開始，於元旦曙光乍現時刻，由F-16編隊在七星潭海岸低空衝場，每年都吸引逾萬人聚集欣賞，成為花蓮著名的迎曙光活動，許多觀光客特別趕來花蓮，體驗撼動人心的巨響與戰機翱翔的英姿。1051230

(中央社)