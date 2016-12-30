元旦連假出遊吧 吳德榮：連5天溫暖舒適
準備好跨年跑趴和元旦連假出遊了嗎？開始撒花吧，從跨年夜起到元旦開始連5天，全台都是白天溫暖舒適、早晚略涼的好天氣，不要輕易錯過好時光。
氣象專家吳德榮今（30日）在【洩天機教室】專欄說，最新(29日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)的數值模擬顯示，元旦起至下週四(1日至5日)連五天都是白天溫暖舒適、早晚稍涼的天氣；西半部啨朗穩定，高溫25至28度；東半部雲量稍多偶有局部短暫雨，高溫24至27度。
僅有下週二(3日)有一小股非常微弱的東北風，使北部山區、北海岸雲量稍增多，也增加一點零星降雨的機率；北台灣高溫僅略降1、2度而已，其他地區皆未感受到氣溫的變化。
而跨年夜的天氣，西半部天氣穩定，晚會倒數及煙火活動，天氣的影響不大；唯獨臺北盆地在盛行東風時，地形作用可能致使陣風稍大，應加注意。東半部(東北角至恆春半島及綠島、藍嶼)迎風面雲很多，偶有局部短暫雨，迎曙光易受雲層干擾, 需要一點運氣；中央山脈各高山，高度已比大部分的雲層高，迎曙光機會較佳。
(中時電子報)
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