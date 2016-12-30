歐巴馬制裁俄 川普謹慎回應

現任美國總統歐巴馬宣布制裁俄羅斯、要求35名俄國外交官72小時內離境後，總統當選人川普傍晚僅以簡短新聞聲明強調，選舉已結束，美國是時候該往前走了。

任期僅剩約3週的歐巴馬祭出行政命令，要求俄羅斯駐美國的35名外交官員限時72小時內離境外，並關閉2處俄國所擁有的外交機構，禁止俄國官員進入，白宮在聲明中說，這是為了制裁俄國干預這次的美國總統大選。

歐巴馬在任期尾聲以外交手段中相當嚴重的方式、向俄國表達不滿，聯邦調查局與國土安全部同一時間也公布聯名報告，解釋俄國如何透過一般及軍方駭客、入侵美國的政府與政治團體。

而川普傍晚一反常態，相當克制且低調地僅在新聞聲明中指出，「對美國來說，是時候為了更重要及更好的事情往前邁進了」，然而，他又說，為了美國及美國人民的利益，他下週將與情報界的領袖會晤，以了解相關情況的最新事實。

歐巴馬任上美俄關係交惡，更因俄羅斯入侵克里米亞、華府對莫斯科祭出經濟制裁，然而，川普主張美國應與俄國修補關係，在反恐等議題上合作。

今年美國總統大選期間，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓就指控，俄國介入美國大選、幫助川普，只因俄國總統蒲亭希望美國總統是可以被操控的傀儡。1051230

(中央社)