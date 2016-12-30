原民語言線上辭典 瀏覽人數破千萬
原民會表示，「原住民族語言線上詞典」獲得使用者肯定，瀏覽人數突破1000萬人次，已成為族語學習者最廣泛使用的族語學習網站之一。
原住民族委員會為推展原住民族語言學習，於民國102年8月正式上線「原住民族語言線上詞典」，歷經數年內容不斷擴增與充實，使網站功能日益獲得使用者肯定，瀏覽人數突破1000萬人次，顯見對於族語學習者而言，網站早已成為最廣泛使用的族語學習網站之一。
原民會表示，「原住民族語言線上詞典」主要有線上查閱、下載專區、交流討論、線上測驗與延伸學習等功能。為了提供更便捷的方式學習族語，更推出16族語行動版線上詞典，只要透過手機、平板等行動載具，連結網路，通往族語學習的大門，隨時隨地敞開。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。