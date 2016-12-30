原民語言線上辭典 瀏覽人數破千萬

原民會表示，「原住民族語言線上詞典」獲得使用者肯定，瀏覽人數突破1000萬人次，已成為族語學習者最廣泛使用的族語學習網站之一。

原住民族委員會為推展原住民族語言學習，於民國102年8月正式上線「原住民族語言線上詞典」，歷經數年內容不斷擴增與充實，使網站功能日益獲得使用者肯定，瀏覽人數突破1000萬人次，顯見對於族語學習者而言，網站早已成為最廣泛使用的族語學習網站之一。

原民會表示，「原住民族語言線上詞典」主要有線上查閱、下載專區、交流討論、線上測驗與延伸學習等功能。為了提供更便捷的方式學習族語，更推出16族語行動版線上詞典，只要透過手機、平板等行動載具，連結網路，通往族語學習的大門，隨時隨地敞開。1051230

(中央社)