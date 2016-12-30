宜蘭元旦升旗健走 摸彩好運來
宜蘭縣羅東鎮與冬山鄉將分別在元旦舉辦升旗健走。羅東鎮除有200多項摸彩禮品外，冬山鄉的路線也包含景色優美生態綠舟園區，希望民眾以健康、朝氣的方式迎接新的一年。
羅東鎮公所說，明年元旦升旗暨健走活動將在明年1月1日早上6時30分，在鎮公所前廣場接受民眾報到，現場發放2000份「便當盒」紀念品，發完為止，隨後舉辦相關慶祝活動。
這次健行活動路線從鎮公所前出發，繞行鎮內主要道路，上午9時回到中山公園廣場後舉辦摸彩活動。摸彩獎項包含32吋液晶電視、冰箱、洗衣機、精美禮品等200多項禮品，希望民眾在新年一到就有好運來。
冬山鄉公所為慶祝民國106年元旦到來，1月1日上午6時40分起，也將在冬山鄉政中心廣場，舉辦「2017冬山鄉元旦升旗典禮暨健行活動」。
冬山鄉公所說，健行路線主要包含景色優美的冬山火車站、生態綠舟、冬山河沿岸，全程約4.5公里，終點還免費供應平安粥等早餐，歡迎民眾共襄盛舉。1051230
(中央社)
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