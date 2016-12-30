美學者：美一中政策不是法律無明確定義

華府智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其與資深研究員安大維指出，美國的「一中政策」不是法律，也沒有明確定義，與北京的「一中原則」混淆，將會侵蝕美國的對台政策。

蕭良其（Russell Hsiao）與安大維（David An）在國家利益（National Interest）雜誌網站聯名發表「什麼是美國的一中政策？」專文，提出上述看法。

美國總統當選人川普（Donald Trump）與蔡英文總統通電話，引起美國自由派媒體恐懼不安。有些觀察者質疑川普怎麼有膽子挑戰美國「神聖的一中政策」，還有人認為改變美國的外交政策會引發第三次世界大戰，也有人認為台灣會淪為棋子。

蕭良其與安大維指出，美國的一中政策絕非塵封不動的，川普的評論也不該被解讀成朝某種方向改變。近期出現的各種誤解，凸顯出美國一中政策的問題，沒人真正瞭解什麼是美國的一中政策。而華府有些人簡直把一中當成聖經，但聖經都有不同解讀。

文章指出，簡單來說，美國的一中政策不是法律，也沒有明確的定義。

文章引述美國國務院前亞太助卿柯立金（James A.Kelly）2004年在國會聽證會中說，「美國的一中，我不會去做定義，也無法肯定這可以輕易被定義。但我可以告訴你一中不是什麼，絕不是北京版本的一中政策或一中原則。當中牽涉台灣的部分，也許並非如定義表面所言。」

許多美國學者認為美國的一中確實有彈性，也有與時俱進的特質，不過他們多過度重視北京的反應。前國會研究處研究員簡淑賢（Shirley Kan）曾指出，「華府如何執行一中政策，也是政策變動的一部分，這不該被北京指指點點。」

文章指出，華府的對台政策被選擇性的錯誤解讀，隨時間推進，逐漸屈就於北京的一中原則。北京發起「定義一中」的游擊戰，擴大中方一中原則的能見度，在美國政策制定者與輿論界，限制台灣關係法與六項保證的適用性。

兩人認為，美國輿論對川普的批評凸顯出，美國的一中政策缺乏清晰說明的危險，特別是與中國的一中原則沒有區隔，這會逐漸侵蝕美國的對台政策。美國處理美中台三邊關係需要定期微調。1051230

(中央社)