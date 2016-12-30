砂石車深夜翻覆濁水溪 司機溺斃

南投縣水里鄉濁水溪砂石便道深夜發生砂石車翻落溪水事故，警消搶救中。(沈揮勝翻攝)

警消搶救情形。(沈揮勝翻攝)

南投縣濁水溪水里鄉玉峰段砂石車便道，29日深夜發生砂石車翻覆事故，53歲黃姓司機深夜開車載砂石經便道時，疑因視線不良，連人帶車翻落溪流，且車頭與車身分離，人被壓在水中；南投縣水里警方會同消防分隊冒寒風搶救，今晨2點多將他救起時已溺死，肇事原因待查。

水里分駐所表示，事故發生在昨晚11點多，警方會同消防分隊漏夜搶救，並調來吊車協助，今天凌晨2點多將人從車頭中救出來，但因壓在水中已身亡。

濁水溪疏濬砂石依規定須在白天運送，為何夜間還運送砂石待查。可能視線不良加上失速造成此事故。

(中時)