砂石車深夜翻覆濁水溪 司機溺斃
南投縣濁水溪水里鄉玉峰段砂石車便道，29日深夜發生砂石車翻覆事故，53歲黃姓司機深夜開車載砂石經便道時，疑因視線不良，連人帶車翻落溪流，且車頭與車身分離，人被壓在水中；南投縣水里警方會同消防分隊冒寒風搶救，今晨2點多將他救起時已溺死，肇事原因待查。
水里分駐所表示，事故發生在昨晚11點多，警方會同消防分隊漏夜搶救，並調來吊車協助，今天凌晨2點多將人從車頭中救出來，但因壓在水中已身亡。
濁水溪疏濬砂石依規定須在白天運送，為何夜間還運送砂石待查。可能視線不良加上失速造成此事故。
(中時)
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