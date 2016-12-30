票選台中新市旗 大家一「旗」來
自己的市旗自己選！台中市府新聞局表示，這次活動共收到890件作品，加上原本的市旗共891件，投稿相當踴躍，為讓民眾有更多時間思考每一件作品背後的設計理念，將原本的一階段改為二階段網路投票，從明年1月1日至14日、2月2日至8日期間，邀請年滿16歲(民國89年12月28日前出生)之設籍於台中市市民，票選心目中理想市旗，還有機會抽中iPhone 7。
從省轄市時期沿用至今的台中市旗，黃底紅書法字體的簡單樣式，被網友評為「全台最醜市旗」，市府於是舉辦徵選活動，替台中設計新市旗。
第一階段投票時間自明年1月1日上午8時至14日晚間24時止，為期2個禮拜的票選期間，每人限投一次，一次可投1至10票，第一階段票選獲得最多票數的前10件作品，將進入第二階段票選。
第二階段投票時間自明年2月2日上午8時至8日晚間24時止，為期1個禮拜，每人限投1票；得票最多者為冠軍，除可獲得8萬元獎金及獎牌，作品並將成為新市旗於明年亮相；總票數第二名將可獲得3萬元獎金及獎牌，總票數第三名將可獲得1萬元獎金及獎牌。
新聞局表示，台中被譽為創意城市、生活首都，從省轄市時期就有的黃底紅字市旗，不僅被網友評為「最醜市旗」，市長林佳龍也曾在臉書詢問網友意見，並認為省轄市時期的旗幟已不能代表合併後的大台中直轄市。
且台中即將舉行2018世界花博與2019東亞青奧，希望市旗能向國際展現台中，因此市府舉辦新市旗徵選，鼓勵民眾發揮創意，從城市地標、地圖、文字、物產等各樣元素取材，設計顯現城市形象的旗幟。
新聞局指出，市旗徵件日期已於12月15日截止，活動共徵得890件投稿作品，加上原本的市旗，共891件作品，由於投稿相當踴躍，為讓民眾有更多時間思考每一件作品背後的設計理念，市府將原本的一階段改為二階段網路投票 ，透過i-Voting系統進行公投。
(中時)
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