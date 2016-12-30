浩角翔起陷拆夥危機 浩子親筆信寫真心話
團體「浩角翔起」成軍13年，以逗趣與無厘頭主持風格，打開知名度，2011年風光奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎，不過團員浩子（謝炘昊）驚傳明年暫退演藝圈1年，想趁空檔想帶家人環遊世界，消息震驚外界，而今（30日）凌晨浩子也親筆寫信給粉絲，內容中寫下他的真心話。
浩子將暫退螢光幕，留阿翔繼續闖蕩，經紀公司強調浩角翔起不會解散，公司也期待當浩子歸隊，今深夜浩子也寫親筆信，訴暫退演藝圈的原因，他先以西班牙文道晚安，回憶自己穿梭在土耳其、威尼斯、冰島等國家的所見所聞。
浩子寫下：「我跟我的老婆、小孩說這個故事，他們都不相信，只叫我在開車的時候，不要亂發脾氣」，表示要帶妻小感受世界美景，並承諾「回來，我再分享沿路上的故事給你們聽。 謝謝你們、我愛你們」。
(中時電子報)
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