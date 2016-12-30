迎接新年曙光 太平山凌晨3時開放入園

為迎接2017年第一道曙光，太平山國家森林遊樂區於元旦當天提早於凌晨3時開放入園。圖為園區望洋山步道日出美景。（林務局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 105年12月30日

為迎接2017年第一道曙光，太平山國家森林遊樂區於元旦當天提早於凌晨3時開放入園；園區翠峰景觀道路當天清晨6時30分到9時禁止車輛進入。

林務局羅東林區管理處說，海拔約1900公尺的太平山向來都是欣賞日出的絕佳地點，在群山環抱之下，有時還會出現層層疊疊的雲海，宛若仙境。日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景致美不勝收。

管理處表示，據中央氣象局預估，2017年元旦太平山日出時間約在清晨6時30分到6時50分之間，為方便遊客到太平山迎接2017年第一道曙光，園區當天提早於凌晨3時開放入園，並建議遊客可在太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14公里處觀景台、望洋山步道觀景台等地點觀看日出。若天氣狀況良好，在望洋山觀賞日出時，還可看到蘭陽平原及太平洋上的龜山島。

此外，為了維持生態旅遊及交通品質，翠峰景觀道路在元旦清晨6時30分到9時禁止車輛進入，9時後正常開放。

管理處表示，元旦當天入園的遊客，可憑發票購票人數，每人贈送1張「太平山2017年版限量編號書籤」，作為專屬紀念經典收藏。1051230

(中央社)