葡萄王涉竄改效期 6員工交保
台灣台北地方法院檢察署偵辦葡萄王涉嫌竄改效期案，昨天約談10名葡萄王員工作證；檢方訊後認為其中6名員工涉犯詐欺等，今天凌晨3時許分別諭令新台幣3萬元到10萬元交保候傳。
這起案件源於媒體報導，葡萄王集團涉將過期產品回收改標，改瓶裝後再上架。
葡萄王生技股份有限公司董事長曾盛麟28日於台灣證券交易所舉行重大訊息記者會表示，風波起因於家族人士因接班問題引發不滿，是惡意抹黑。
北檢將全案朝偽造文書、違反食品安全衛生管理法等方向偵辦，不排除傳喚葡萄王公司更高階主管到案，釐清相關案情。1051230
(中央社)
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