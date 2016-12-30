歐巴馬制裁俄 但川普說應拋開駭客疑雲繼續前進

川普在賓夕法尼亞州參加活動。(美聯社)

在現任美國總統歐巴馬(Barack Obama)認定俄羅斯介入美國大選、決定實施制裁後，即將繼任的紐約富豪川普(Donald Trump)表示，美國應該拋開這駭客疑雲往前進，但他會為了瞭解此事在下周與美國情報單位官員會面。

根據CNN報導，川普的聲明說：「現在是美國拋開過去，尋求更偉大更棒的事情的時候，但是為了美國和其人民的利益，我將會在下周和情報單位領袖會面，以了解和目前情況相關的事情。」

歐巴馬政府一名高層官員承認，川普上任後的確可以撤銷歐巴馬這項對俄羅斯的制裁行政命令，但他認為這麼做沒有甚麼意義。

俄羅斯外交部發言人在制裁消息傳出後，立即表示美國將因此獲得報應。俄羅斯已下令關閉莫斯科一間、專門服務美國、英國和加拿大籍人士和外交人員子女的學校，俄羅斯政府也封閉了一條通往美國大使館在莫斯科附近森林公園Serebryany Bor的度假別墅的道路。俄羅斯駐英大使館也在推特上回應歐巴馬的決策，表示這是「冷戰再現」。

歐巴馬政府的制裁包括4名俄羅斯籍人士和5個俄羅斯團體，除此之外美國也驅逐35位俄羅斯外交官、並關閉兩間俄羅斯政府設施，這是首次俄羅斯官員因這起駭客疑雲而被列入制裁名單中。

(中時電子報)