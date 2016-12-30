台南跨年三部曲 二寮迎曙光齊許願

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台南「跨年三部曲」的第三部曲「二寮迎曙光」，將於明年1月1日清晨在左鎮區二寮望日平台舉行。圖為2016年元旦日出畫面。中央社記者楊思瑞攝 105年12月30日

台南「跨年三部曲」的第三部曲「二寮迎曙光」，將於明年1月1日清晨在左鎮區二寮望日平台舉行，主辦單位將帶3000名事先索票參加的民眾，在曙光出現時一起許願。

主辦單位交通部觀光局西拉雅風景區管理處處長張隆城表示，二寮是相當熱門的觀光景點，更是全台可看曙光雲海景點中海拔最低的；民眾不需長途跋山涉水，就可觀賞壯闊美景。二寮還有一座視野絕佳、可容納約1000人的望日平台，在平台上可飽覽二寮場域變化萬千的美景。

管理處在北中南各地規劃13處索票地點，12月12日開放索票後不久，3000張入場票就已被索取一空。當天將在周邊道路進行交通管制，民眾憑票入場，再搭乘接駁車上山。

當天的活動將於明年元旦清晨6時10分正式開始，預計在6時40分共同迎接2017年的第一道曙光。西拉雅管理處將活動主題定為「2017一起許願」，還設計專屬的許願動作，將在當天帶領參與民眾一起許願。

接在二寮迎曙光活動後，台南市政府將於上午7時30分在虎頭埤風景區舉辦升旗典禮；8時開始環湖健行活動，讓民眾用活力來迎接嶄新一年的開始。1051230

(中央社)