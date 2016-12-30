前美眾議員：蔡川電話開啟美外交新路徑

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美國聯邦眾議院情報委員會前主席胡克斯特拉指出，美國總統當選人川普與蔡英文總統通電話，開啟美國與主要盟邦關係的新路徑。川普將會提出策略性政策回應中國的行動。

胡克斯特拉（Pete Hoekstra）28日在今日美國報（USA Today）撰文指出，川普（Donald Trump）與蔡總統通電話，向北京釋出美國外交政策未來將有變化的強烈訊息。這通電話雖讓人驚訝但不是任意之舉，雙方互動開啟美國與主要盟邦關係的新路徑。

他認為，這雖然僅是短暫的通話，但卻是影響重大的一通電話。

胡克斯特拉指出，美國在亞洲的敵友現狀恐怕不容易處理。美中關係多年來都是由一方（中方）主導，過去8年更是如此，美國現在必須堅定回應中國的侵略與非建設性舉動。

他認為，中方多年來的行動再次證明，北京是美國不可信任的夥伴，這無庸置疑。

胡克斯特拉寫到，中國官方與國企支援對美國的網路間諜行動，盜取美國企業機密，並在南海大肆擴張，將南沙人造島礁軍事化。放縱北韓發展軍備，平壤未來幾年將有能力發射攜載核子彈頭的彈道飛彈，射程可能達到美國西岸。

專文指出，美國的亞洲友邦對區域情勢感到憂心，並認為美國當今對中國與北韓的戰略搖擺不定，各國希望與美國合作發展新策略，維繫區域安全與經濟榮景。

胡克斯特拉表示，川普領導下的美國將會提出策略性政策，回應中國不適當的行動，並讓中方領導人依規則行事。他也有意改善與日本、南韓及印尼等亞洲多國的關係。1051230

(中央社)