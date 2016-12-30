執政欠佳 陸學者預測：新潮流將架空蔡英文

大陸學者分析，如果2017年執政品質無法改善，新潮流有可能出手架空蔡英文權力。（中時資料照，劉宗龍攝）

520後，蔡英文宣稱「我們都是英派！」，但事實是新潮流系才是民進黨內最大派系，在黨中央、地方公職中，新系居多數，六都首長陳菊、賴清德、鄭文燦就占一半，在國會，新系也有近三分之一席次，權霸一方。大陸學者分析，如果2017年執政品質仍無法改善，新潮流有可能出手架空蔡英文權力。

據《中評網》報導，觀察民進黨半年來執政表現，上海台灣研究所常務副所長、《台海研究》主編倪永傑分析，蔡英文10月擴大決策機制，成立「執政決策協調會議」，新潮流系大老邱義仁等人進入決策核心，實際上將決策權讓給傳統民進黨勢力，蔡英文受到民進黨派系、地方縣市長制約影響加大。

倪永傑預測了新一年的台灣政治。他認為，第一，民進黨執政狀況難以改善、品質無法提升，新潮流將進一步架空蔡英文。第二，2017年的台灣政局會圍繞2018年選舉、年金改革和經濟發展三個主要議題展開。第三，黨產成為國民黨無法擺脫的夢魘，民進黨還是會通過黨產議題持續消耗國民黨。第四，兩岸關係還是台灣政經發展的重點。

倪永傑呼籲「蔡英文若逆勢對抗，台灣會繼續衰敗，若順勢而為，台灣的發展才會打開局面」，否則總統權力流失困境將提早到臨。

(中時電子報)