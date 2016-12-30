中國最富有的一條街：北京金融街
紐約有條華爾街，北京也有金融街。包括中國人民銀行、中國銀監會、中國證監會、中國保監會等都在這條街上，中國金融的重大決策可說是都在這裡形成。因此北京金融街有個響噹噹的稱號：中國最富有的一條街。
北京金融街位於西二環路東側，南起長安街的復興門內大街，北至阜成門內大街；西自二環路，東臨太平橋大街，南北長約1700公尺，東西寬約600公尺，總面積103公頃。
香港中評社報導，金融街最早為元大都的金城坊，明清時期這裡遍就是繁華的商業區和金融中心。民國元年，設在這裡的大清銀行改為中國銀行。
大陸國務院1993年提出在西二環阜成門至復興門一帶建設國家級金融管理中心，集中安排國家級銀行總行和非銀行機構總部，北京金融街應運而生。
目前金融街已經發展成為中國大陸的金融決策監管中心、資產管理中心、金融支付結算中心、金融信息中心，連亞投行總部也設在這裡。
(中時電子報)
文章來源：中評社
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