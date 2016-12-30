俄土斡旋 敘利亞停火生效全境平靜

由俄羅斯與土耳其居間協調的全國性停火協議，在敘利亞當地時間今天午夜（台灣時間今天早上6時）生效，讓已超過5年的敘利亞內戰可望出現重大突破，目前全境未傳衝突。

法新社報導，這份停火協議在數小時前已由俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布，並獲敘利亞政府軍及反對派確認。但停火協議對象不包含像是伊斯蘭國（IS）等被指明為恐怖分子者在內。

設於英國的「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，敘利亞全國多個省分，自協議生效後一片平靜，「在各地區均無發現違反停火情事。」

據法新社派在敘利亞東古塔（Eastern Ghouta）的記者回報，在今天密集的砲擊與突擊後，該區的砲擊與空襲已停止逾1小時；另據在大馬士革及伊德利布（Idlib）的記者表示，自午夜後已無砲擊、空襲或戰鬥的聲響。

這項被敘利亞政府讚譽為透過政治解決內戰「真正機會」的協議，是在敘國政府奪回第2大城阿勒坡（Aleppo）、重創叛軍後的一週後降臨。這份協議由敘國內戰期間支持對立勢力的俄、土居間協調，未邀華府參與；華府先前曾與莫斯科協商敘國停火。

蒲亭指出，敘國政府與「主要的反對派武裝部隊」已簽署一份停火協議，以及一份表達準備展開和平對話的文件。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）形容協議為終止敘利亞內戰的「歷史性機會」。敘利亞內戰已造成逾31萬人喪生、數百萬人流離失所。

蒲亭表示，他也將減少派往敘利亞的俄國軍事分遣隊。俄國去年在敘利亞展開空襲，支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）。蒲亭表示，俄國仍將繼續在敘利亞打擊恐怖主義，並維持對敘國政府的支持。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，包括勢力最強的「黎凡特自由人伊斯蘭運動」（Ahrar al-Sham）在內，有7個反對派團體簽署了停火協議，未遵守協議內者將被視為「恐怖分子」。

艾爾段也指出，土耳其會持續加強已侵入敘利亞4個月的行動，以對抗IS聖戰士及庫德族民兵。（譯者：中央社陳亦偉）1051230

(中央社)