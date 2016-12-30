宜蘭外海規模4.8地震 龜山島震度4級

中央氣象局地震測報中心觀測，今天上午8時30分，宜蘭外海發生芮氏規模4.8地震，最大震度是龜山島4級。

根據氣象局地震測報中心地震報告，這起地震震央在宜蘭縣政府東偏北29.1公里，位在宜蘭外海，深度75.4公里，最大震度是龜山島4級，其次是新北三貂角3級，宜蘭市、花蓮和平及台東成功都是2級，台北市等嘉義以北縣市各有1級震度。1051230

(中央社)