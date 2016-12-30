華北跨年遇霾 陸專家：缺冷空氣驅散
中國大陸華北地區昨晚起再陷霧霾，預計持續到明年1月6日。大陸專家指出，華北地區人口密度高、空汙排放嚴重，又缺乏強烈冷空氣驅散，是這波長時間嚴重空汙的主因。
新華社報導，北京市今天凌晨零時已啟動空氣重汙染橙色預警，將持續到2017年1月2日凌晨零時。天津市也已啟動橙色預警，河北省石家莊、保定、廊坊、邢台、衡水、邯鄲等地則發布紅色預警。
中國環境監測總站預報中心值班預報員王威表示，京津冀（北京、天津、河北）及周邊地區這波嚴重空汙持續時間長，可能持續到2017年1月6日。
他說，2017年1月2日左右預計有一小波冷空氣帶來偏北風，改善空汙情況，但影響有限。
王威指出，今冬特點是冷空氣較弱且來得緩慢，使得京津冀區域10月至今遇到嚴重空汙的次數增加。這波霧霾也是因為沒有強烈冷空氣報到，加上華北高排放、人口密集，垂直擴散條件較差，造成汙染物不斷累積。
大陸環保部門一再拿出數據聲稱近年各地空氣品質改善，細懸浮微粒（PM2.5）濃度降低，為何民眾感覺卻不一樣？
中青在線引述大陸環保部監測總站大氣監測室主任宮正宇說法報導，近4年來，京津冀區域13個城市的PM2.5平均濃度的確逐年降低，夏秋季節空氣品質較好，但冬季供應暖氣後卻破功了。
宮正宇說，京津冀區域汙染排放量大，在沒有實現產業結構調整、大幅削減汙染排放的情況下，供暖季只要遇到不利擴散的氣象條件，嚴重空汙仍時常會發生。抗霾是艱鉅的長期任務，需要各方努力。1051230
(中央社)
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