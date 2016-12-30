少年水墨畫家 嘉中網羅入學
嘉義市蘭潭國中三年級學生黃鐘名，二度獲全國學生美術比賽水墨類特優，也獲嘉義高中美術班網羅入學，今天由市長涂醒哲接見表揚。
市府教育局指出，黃鐘名在大同國小美術班畢業後，以競賽表現入班方式進入蘭潭國中美術班，經過國中階段的學習與歷練，目前已是精通水墨及漫畫的少年畫家。
黃鐘名就讀國一時，曾以「古道尋僧」獲得全國學生美術比賽水墨類特優；今年以「幽靜山林覓禪音」參賽，再度獲得全國學生美術比賽水墨類特優，表現優異。
蘭潭國中校長陳仁輝表示，黃鐘名這次獲獎的作品「幽靜山林覓禪音」，是以嘉義公園史蹟資料館為取材景點，畫作簡約脫俗，意境深遠，具有禪意，展現不凡的創作功力。
陳仁輝指出，黃鐘名能從全國近300件決選作品中脫穎而出，再度獲得評審肯定，除了證明他具有善用筆法及題材的藝術天分外，也已獲嘉義高中美術班網羅入學。
涂醒哲表示，蘭潭國中參加全國學生美術比賽，有7名學生分別獲得水墨、漫畫、平面設計及版畫類等9個獎項，希望師生們再接再厲，為延續「嘉義畫都」的傳統而努力。1051230
(中央社)
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