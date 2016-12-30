宜蘭外海08：30發生規模4.8地震

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氣象局提供

中央氣象局指出，宜蘭外海上午8時30分發生芮氏規模4.8有感地震，震央位於宜蘭縣政府東北方29.1公里處，震央深度75.4公里。宜蘭龜山島最大震度4級，新北有3級、花蓮、台東有2級，另外台北市、桃園市、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、嘉義、雲林等地震度也有1級。

(中時電子報)