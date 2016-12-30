曬親密合影 余文樂鬆口認愛皮帶千金

余文樂被拍到和「皮帶千金」王棠云聖誕節密會。(圖／翻攝自王棠云、余文樂IG)

余文樂曬和女子親密合影，疑公開認愛。(圖／翻攝自余文樂IG)

港星余文樂近日被拍到和「皮帶千金」王棠云在紐約的法國餐廳用餐，戀情甚囂塵上，而繼女方疑似默認戀情後，余文樂今(30日)也在IG曬出親密合影，形同公開認愛。

余文樂多次被拍到和王棠云約會照，但他都堅稱只是朋友，這次又爆出兩人共度聖誕節，他沒否認戀情，選擇「不回應」冷處理，王棠云被部分粉絲攻擊，有網友心疼留言力挺，她還點讚回覆，疑似默認戀情。

而余文樂30日也在IG曬出和一名女子親密依偎合照，寫下：「The future is bright（未來是光明的）」，雖然沒多做回應，但背影看上去相當幸福，似乎也等同公開認愛，粉絲見狀都哀嚎：「失戀了！」

(中時電子報)