我要評比

立法院院會│20161230中視新聞LIVE直播

會議事由： 第9屆第2會期第17次會議一、30日上午9時至10時進行國是論壇。二、討論事項：詳見議事日程。三、30日下午5時至6時處理臨時提案。

(中時電子報)