越南醫師疏失 手術剪刀留病患胃內18年
越南1名男子經常胃部不適，日前到醫院檢查，發現1998年替他動手術的醫生竟然把醫療剪刀留在他的胃裡，長達18年。
越南快訊新聞網站報導，北部北件省（Bac Kan）54歲麻姓男子因胃部不適且多天未見好轉，到了當地1間醫院做X光檢查，竟然發現1把15公分長的醫療剪刀留在肚子裡。
報導說，麻姓男子當初對此質疑，就到當地另外1間醫院再做X光檢查，結果也是一樣。
麻姓男子這時想起1998年曾經遭遇車禍，必須進行胃部手術，自此至今從未再開過刀，也就是說，這把被醫生遺忘的剪刀已經在他肚子裡待了18年之久。
他表示，當年手術恢復後飲食與作息還算正常，時有胃痛感覺但過1、2天就沒了，加上不方便去看醫生，因此一直忍痛生活。
據報導，當地衛生部門將安排最佳醫生給麻姓男子開刀，把他體內的剪刀取出來，同時追究當年相關醫療人員的疏忽責任。1051230
(中央社)
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