搶獨家心魔驅使「這樣做」女主播：恐淪封鎖黑名單

女主播劉方慈在臉書透露記者的難為之處。(圖/劉方慈臉書)

民視美女主播劉方慈，專業播報加上清新形象，擄獲不少觀眾的心，昨天在臉書分享多年跑線心得，她感嘆記者常答應受訪者不提問某問題，卻在搶獨家新聞高壓驅使之下，一夕間就突然變卦，因此被列入黑名單中。

劉方慈臉書透露，搶獨家新聞壓力各台記者都有，同業做的出來自己也絕對可以，不過最令她感到害怕的，則是答應受訪者哪類新聞不採訪，但當攝影機一打開後，在「心魔」驅使之下還是問了，也常讓受訪者難以招架，最後自己則淪為被封鎖加刪除的名單。

不過最可怕的還是闖入受訪者私人空間，強行進行攝影和採訪，對於這些行徑都讓她自省「值不值得」這樣做前，該不該這樣做？雖然「問」是記者的天職，不過怎樣才能不得罪受訪者，又是另一門學問，對此劉方慈也點出癥結點，記者必須長久耕耘、真心對待才能換得掏心掏肺的受訪，畢竟用騙的也只能用一次。

(中時電子報)