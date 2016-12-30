NBA》卡爾當爆料王 矛頭再指裁判涉賭
為了宣傳自己新書「憤怒的喬治」，前國王總教練卡爾最近變身爆料王，這次把矛頭指向NBA裁判涉賭問題，提到先前涉賭被關15個月的裁判多納西，「多納西爆出內容很多是真的，只是NBA把他的書掩蓋得很好！」
卡爾最近簡直每天一爆，先是針對「甜瓜」安森尼、J,R,史密斯、利拉德等人大肆批評，直接把這些球星當成爆料對象，接著又爆當年喬丹要他換來皮朋，只是遭到超音速老闆阿克利否決，現在換把目標鎖定在裁判涉賭議題上。
「教練不可能參與，沒有一個教練會去想，我們只要贏對方3分，滿足賭盤讓分條件，」認為教練與球員不可能涉賭的卡爾表示，「教練不太可能這麼做，球員也沒有可能做到，所以就只剩下1個最可能的人選(暗指裁判)。」
(中時電子報)
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