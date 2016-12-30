停火不到2小時 敘政府軍和反抗軍爆衝突

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1個觀察團體和1名反抗軍人士表示，今天停火協議生效不到2小時，反抗軍和敘利亞政府軍即爆發衝突，首次違反俄羅斯和土耳其斡旋的停火協議。

路透社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，反抗軍違反停火協定，在哈馬省（Hama）占領1個據點。

反抗軍團體「勝利軍」（Jaish al-Nasr）發言人拉希德（Mohammed Rasheed）則表示，政府軍違反停火協議，轟炸和哈馬省接壤的伊德利布省阿特善村（Atshan）和斯凱克村（Skeik）地區。1051230

(中央社)