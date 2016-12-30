川普將會美情治首長 獲取俄網攻實情

美國總統當選人川普今天要求國家「繼續向前行」，以安撫口氣承諾將與被他嚴厲批評的情治首長會面，以回應有關美國對俄羅斯施加一系列的制裁行動。

針對指控川普在總統大選中擊敗希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的結果，多多少少因為受到俄羅斯干預而不光彩後所產生令人惱怒的反應，他回應說，「現在是讓我們國家向更偉大和美好事物邁進的時候了。」

川普指出，「然而，為了我們國家和偉大人民的利益，我下週將與情治首長會面，取得有關此事的最新實情。」（譯者：中央社徐睿承）1051230

(中央社)