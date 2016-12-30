法務部執行署1／3大拍賣 歡迎民眾撿好康

法務部行政執行署日前首次舉行「123」全國聯合拍賣日，獲得民眾熱烈迴響，執行署決定打鐵湊熱，再於明年1月3日舉行全國聯合拍賣，拍賣物包括股市名人段津薪之不動產、嘉義商旅飯店、Dior、Longchamp、LV等國際知名品牌包包、謝孝德畫作，歡迎民眾競標「撿好康」。

執行署表示，今年12月6日全國13個分署首度舉行「123」聯合拍賣日，獲得民眾熱烈參與競標，也為國庫進注鉅額稅款。

明年起每個月第「1」個星期「2」下午「3」時仍持續舉行聯合拍賣，明年第1場聯合拍賣日將於1月3日開鑼，趕快上官網查詢，有很多不錯的標的物，歡迎民眾參與競標。

執行署表示，本次各分署拍賣的動產，應有盡有，包括A貨等級緬甸玉手鐲、紅酒、咖啡機等(臺北分署)；唐灰陶加彩仕女俑造型之USB集線器、游魚捲線光學滑鼠、保育類山羌角飾題目盔、高角羚及駝鹿骨型壁掛標本、銅雕藝術品、外國畫作等(士林分署)；Dior、Longchamp、LV等國際知名品牌包包、謝孝德畫作、茶葉、玉手鐲等(桃園分署)；白牌打檔機車(臺中分署)；拉拉熊、米奇、米妮等正版授權手機套、Hello Kitty自拍捧、小叮噹、龍貓等正版授權公仔玩偶等(彰化分署)；進口高級水晶吊燈、頂燈、宮廷壁飾、37吋液晶電視、小提琴、烏克麗麗等(高雄分署)；環保電動車、製造鋰電池之機器設備(屏東分署)；紫砂壺、紫砂陶罐(宜蘭分署)等，拍賣標的種類繁多，別錯過搶便宜的好機會。

如果對不動產有興趣的民眾，可以參考執行署拍賣網站，例如台中市第5期重劃區大樓建物(台中分署)、嘉義市東區生活圈住辦大樓9~10樓商旅飯店(嘉義分署)、股市名人段津薪之不動產(高雄分署)、優質國宅(屏東分署)、花蓮縣光復鄉透天厝1棟(花蓮分署)等。

(中時)