2017元旦 台南路邊停車不收費
(中央社記者張榮祥台南30日電）迎接西元2017年，台南市政府今天宣布明年元旦當天，台南市路邊停車不收費，方便民眾返鄉。
不過，民眾仍可持停車單向全國的7-ELEVEN統一超商、全家、萊爾富、OK或美廉社等超商門市繳費。
如果停車單遺失想補單，也可到7-ELEVEN「ibon便利生活站」、全家「 FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK超商「OK˙go」查詢補單後，再持單到門市櫃檯繳費。
停管處長黃俊傑表示，台南市元旦路邊停車不收費，但委託民營的公園南路停車場、西門育賢停車場、南瀛綠都心公園地下停車場、海安路地下停車場、崇善路龍山停車場、東光路地下停車場、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場屬出入口管制路外停車場，仍採24小時收費營運。
台南市政府交通局長張政源呼籲，元旦當天台南市路邊停車不收費，民眾仍應依序停車，共同維持停車秩序及交通順暢。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。