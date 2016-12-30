許信良：兩岸僵局不打破 敵意會上升
亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，兩岸僵局若不打破，敵意會上升，因為大陸要回應內部民意。他提到，總統蔡英文是中華民國憲法派，呼籲大陸務實、理性面對中華民國。
許信良在上午播出的電台節目「蔻蔻早餐」中談及兩岸關係，作上述表示。他說，自己對2017年的兩岸關係是樂觀的，只是充滿著不確定性，這不確定性和美中關係有關，美國總統當選人川普的發言對大陸很不友善。
許信良說，大陸長期以來對民進黨就是有敵意，5月20日之後敵意自然會提升，尤其現在大陸民族主義高漲，「我建議民進黨政府，兩岸僵局不打破，敵意會上升」，大陸要回應內部民意，不然本身也會面臨危機。
他提到，蔡總統很難承認「九二共識」，因為支持她的選民會跑掉2/3，大陸必須理解台灣政治。蔡總統提到要以中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係，「這跟國民黨真的不一樣嗎？這話只能講到這裡」。
許信良指出，蔡總統不是統派，也不是獨派，她就是中華民國憲法派，「根據憲法哪有獨立的問題呢？」蔡總統是法律學者出身，過去也參與很多政府工作，對一個法律人來說，台灣政治不能沒有法律基礎。
他表示，大陸過去就是無視中華民國存在，所以蔡總統和過去國民黨政府也都呼籲大陸要正視中華民國存在，應該要理性、務實面對中華民國。此外，民進黨有自己的政治語言，很難接受國共的政治語言。1051230
(中央社)
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