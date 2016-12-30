AIPS最佳運動員 波特撂倒飛魚、C羅

波特30日再度獲選為AIPS年度最佳運動員，成為今年度國際體壇最大贏家。(美聯社資料照)

閃電傳奇寫不完！「地表最快人類」來自牙買加的波特，30日再度獲獎，由國際體育記者協會(International Sports Press Association)評選年度最佳男女運動員，波特力壓「飛魚」菲爾普斯與C羅而榮膺寶座，堪稱是今年國際體壇的最大贏家！

今年適逢奧運年，也因此造就波特的「閃電傳奇」，波特在里約完成了奧運短跑3金3連霸的創舉，無疑成為當代世界最偉大的運動員，讓他博得各界青睞，在來自110個國家382名記者的票選中，以33.42%的得票率，擊敗菲爾普斯、C羅與莫瑞，奪得AIPS年度男子最佳運動員。

波特獲獎可說是當之無愧，雖說他在里約奧運奪得金牌的成績，並非是今年世界最快，100公尺排名第2(9秒81)、200公尺名列第3(19秒78)，但他自7月左腿拉傷後，一度中斷訓練，直至奧運前夕才恢復練習，狀況自然受到限制，然而他最終於奧運期間，技壓群雄並完成衛冕，締造他2008年北京奧運崛起後，至今仍保持「不敗金身」。

如今2016年接近尾聲，波特再度獲獎可說是春風得意，也讓他成為今年國際體壇的最大贏家；值得一提的是，女子部分則是由美國體操女將拜爾斯榮膺后座，她同樣是力退小威、可貝兒與蕾德基等運動名將，最終獲選為年度最佳女子運動員。

※AIPS票選年度最佳運動員，排名如下：

●男子部分

1. 波特（田徑）

2. 菲爾普斯（游泳）

3. C羅（足球）

4. 莫瑞（網球）

5. 羅斯伯格（F1）

6. 梅西（足球）

7. 詹姆斯（籃球）

8. 喬柯維奇（網球）

9. 法拉（田徑）

10. 迪波卓（網球）

●女子部分

1. 拜爾斯（體操）

2. 霍絲祖（游泳）

3. 小威廉絲（網球）

4. 蕾德基（游泳）

5. 阿雅娜（田徑）

6. 可貝兒（網球）

7. 迪巴巴（田徑）

8. 菲莉克絲（田徑）

9. 特洛特（自由車）

10. 古特（滑雪）

(中時電子報)