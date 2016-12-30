阿勒坡收復 敘利亞內戰尚難終結

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敘利亞軍方12月收復第二大城阿勒坡，這裡的戰事已告落幕，然而，爭奪敘利亞未來的內戰預期可能還會持續，甚至會變得更加混亂與血腥。

敘利亞2011年陷入內戰後至今已近6年，政府軍與叛軍自2012年起，分別佔據阿勒坡（Aleppo）西區與東區。

在俄國、伊朗支持的什葉派真主黨（Hezbollah）戰士等盟軍支持下，政府軍11月中旬展開作戰行動，12月22日收復阿勒坡，這是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）軍隊在近6年內戰中的最大勝利。

阿塞德聲稱收復阿勒坡後將開啟政治和談過程的大門，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）也表示，俄國、伊朗、土耳其已同意哈薩克首都阿斯塔納（Astana）做為新一輪和平談判的地點。

聯合國敘利亞特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）指出，敘利亞全國停火是「優先任務」，能有「土耳其、俄國與伊朗等區域國家展開會談，是好事一樁」。

米斯杜拉引述蒲亭的話說，預計在哈薩克舉行的會談不會被視為競爭，而是互補性質，將有助聯合國準備在明年2月8日的敘利亞和平談判中扮演一角。

根據聯合國，包括平民與戰士至少3萬4000人撤離阿勒坡東區。不過，和談是否能帶領敘利亞結束內戰，外界仍不樂觀。

米斯杜拉表示，「許多人已前往伊德利布（Idlib），理論上可能是下一個阿勒坡。」

英國廣播公司（BBC）也分析，許多叛軍可能到伊德利布與阿勒坡西南區尋求庇護，如果敘利亞政府與俄國支持者想維持勢頭，這裡可能是下一個主要戰場。

阿勒坡撤離行動結束不到半天，城外叛軍就對阿勒坡展開砲擊，而其他地區仍在激戰。

美國全國公共電台（NPR）報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）指出，收復阿勒坡能否讓敘利亞內戰更靠近尾聲，國際社會都抱持懷疑。

柯比表示：「我們的看法是...阿勒坡發生的事不會讓這場戰爭接近尾聲，戰爭會繼續下去。」

美聯社分析，反對派仍控制伊德利布西北部以及其他數塊領土，而伊斯蘭國（IS）仍掌控敘利亞東北部大片土地，包括12月初當各界都在關注阿勒坡時，從政府軍手中奪回古城巴邁拉（Palmyra）；敘利亞庫德族部隊也在東北部開拓領地；土耳其部隊則與敘利亞反對派結盟，在邊界與IS及庫德族作戰。

分析指出，阿塞德誓言「解放」敘利亞每個角落，這場內戰距離結束之日仍然遙遠。1051230

(中央社)