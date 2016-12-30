IS在中東節節敗退 唯恐攻升高勢力續擴

伊斯蘭國（IS）在中東和其他地方的恐怖活動正在節節敗退，但勢力範圍反而在亞洲和非洲更多國家持續擴張，從2014年僅7國，2016年則在18國全面運作，甚至正在6個國家紮根。

英國廣播公司（BBC）報導，1名資深美國軍官揭露，美國領導的聯軍2014年在伊拉克和敘利亞開始對抗伊斯蘭極端組織以來，IS已至少折損5萬名好戰分子。

這名官員甚至強調，這只是「保守估計」的數字。

美聯社8月引述負責指揮聯軍打擊IS軍事行動的麥克法蘭（Sean McFarland）中將指出，約4萬5000名IS戰士已遭聯軍殲滅。

BBC報導，美方通常不願提供敵軍陣亡統計。

然而，這些數字似乎與白宮發言人厄尼斯特（JoshEarnest）2月的聲明兜不起來。他那時引述美方情報預估說，IS在敘利亞和伊拉克約有2萬5000名戰士投入戰場。不過IS的最新死亡統計已達這項數字的兩倍。

BBC報導，美國一再針對IS可迅速替補戰士提出警告。為何IS戰士總數與陣亡人數統計出現差距，這或許給了答案。

除了IS折損眾多戰士之外，由於美國、英國、俄羅斯、土耳其、伊拉克、敘利亞和庫德族部隊持續攻擊，IS也喪失在敘利亞和伊拉克奪下的部分領土。

IS控制地區橫跨伊北摩蘇爾（Mosul）、敘北拉卡（Raqqa），以及從敘利亞東部延伸到伊拉克西部的幼發拉底河（Euphrates River）河谷，當地是遜尼派阿拉伯部族核心據點。

然而，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，儘管IS在中東戰場上節節敗退，但這個恐怖組織勢力範圍已擴至亞洲和非洲更多國家，從2015年的13國增至今年的18國。

NBC報導，事實上，根據美國國務院文件，IS在2014年只在7國進行聖戰活動。

NBC根據獨家掌握的1張IS在全球擴張情況機密地圖報導：「最新簡報地圖顯示，IS已在18國全面運作。這張地圖還新增『雄心壯志的分支』這個類別，並列出IS正在埃及、印尼、馬利、菲律賓、索馬利亞和孟加拉這6國紮根。」

「紐約時報」（New York Times）也分析，IS今年宣稱在敘利亞與伊拉克以外地區犯下至少42起攻擊事件，包括12月在葉門、約旦、利比亞與德國4起，這意味IS雖然在敘利亞與伊拉克喪失領土，但持續進行全球恐怖活動。

至少橫跨4大洲16個國家發生攻擊事件，葉門與阿富汗死亡人數最多。

柏林耶誕市集日前遭卡車衝撞造成12人喪命，IS就宣稱是其士兵執行這起攻擊。後來被擊斃的突尼西亞籍主嫌艾姆里（Anis Amri），就透過短片宣誓效忠IS。

美國政治智庫「新美國」（New America）政治分析家斯特曼（David Sterman）表示，藉由宣稱發動這些攻擊，他們可以重新創造並維持他們仍有影響力的說法。 歐洲過去一年多也發生多起恐攻，包括布魯塞爾爆炸、尼斯卡車攻擊、多起持刀傷人事件以及去年的巴黎恐攻等，這些行兇者受到IS激勵，呼應在西方社會製造混亂的號召。

IHS詹氏恐怖主義與叛亂中心（IHS Jane's Terrorism and Insurgency Centre）主管韓曼（Matthew Henman）指出，IS策略成功在於，當有攻擊案發生，人們立刻想到IS，「他們正試圖被視為是跨國的全球聖戰主義先鋒」。（譯者：中央社何宏儒）1051230

(中央社)