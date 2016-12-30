昔鄉民主播改賣精油 路邊當發傳單小妹

楊伊湄改行到精油公司上班。(圖／翻攝自楊伊湄臉書)

前主播楊伊湄因聲援學運被封為「鄉民主播」，後因說謊、稱鄉民很好操弄等負面爭議，退出新聞圈，沉寂一段時間的她，近日在臉書透露找到新工作，將到一家精油公司上班，還預告會在路邊發傳單。

不同以往光鮮亮麗的主播台，楊伊湄選擇到精油公司上班，沒有相關經歷的她，靠著自學研究，似乎也漸入佳境，她也透露雖然不再出名，但心情卻非常平靜安穩。

而今(30日)凌晨，她也在家試穿新到貨的工作裙，並透露之後會在路邊當發傳單小妹，「有經過南京三民捷運站的可以捕捉一下有沒有野生的胖湄仔。」

(中時電子報)