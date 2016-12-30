違規爬黑山罹難 登山客遺體直升機成功吊掛下山

罹難登山客遺體，吊掛飛抵位在南投竹山的消訓中心。（沈揮勝攝）

新北市1支14人登山隊，23日從花蓮瑞穗入山，原申請走瑞穗到萬榮路段折返，卻違規轉入南三段南投縣境內，並在28日於可樂可樂安山附近發生山難，62歲的莊姓隊友摔落山谷，同行隊友救起後安置露宿袋內，29日早上8時許發現已死亡。南投縣消防局組地面搜救隊並申請直升璣同步救援，昨天因雲層太厚，直升機無功而返；今晨7點48分直升機再從台中機場起飛，8點45分成功吊掛並安全抵達竹山訓練中心。

之前曾有爬黑山紀錄的張姓領隊表示，之所以改變登山路線，是隊員們一起臨時決定。不過警方及消防局對此說法持保留態度，將深入調查中。

(中時)