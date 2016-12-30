2016巨星相繼殞落 男星禱告上帝下一個帶走「他」

男星查理辛私生活放蕩，被爆染上愛滋病。(圖/達志影像)

2016西洋娛樂圈巨星相繼殞落，包括喬治麥可、演員「石內卜」亞倫瑞克曼及近日「莉亞公主」女星嘉莉費雪和母親，這也讓網友驚呼2016年是被詛咒了嗎？不過好萊塢男星查理辛，卻藉機在推特詛咒美國總統當選人川普是名單下一人，導致撻伐聲浪不斷。

男星查理辛發文詛咒川普，引起網友撻伐。(圖/查理辛推特)

許多名人在2016年相繼過世，讓不少粉絲深感哀慟，不過男星查理辛卻反而在推特詛咒美國總統當選人川普，他寫道「親愛的上帝，請帶走川普，拜託」，還足足重複提了6次之多，最後更附上「中指」符號，對此則引起網友撻伐，痛批詛咒別人死是不道德的行為，但也有人大表贊同表示若川普走了，美國會更好，兩派網友在網路隔空交戰。

(中時電子報)