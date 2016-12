告別2016年 細數人生謝幕12位名人

2016年是個令人心碎的一年,有太多受人敬愛的娛樂圈名人和文化偶像在這1年相繼過世,不過他們燦爛奪目的星光不會就此褪去,他們的精神將永存於世。

美國「今日秀」(Today)網站和歐洲新聞台(Euronews)整理出2016年走下人生舞台的音樂人、演員、運動員和作家。

●美國歌壇傳奇王子(Prince)

曾入選搖滾名人堂的美國流行樂界巨星王子,4月21日在明尼蘇達州自宅派斯利公園(Paisley Park)因用藥過量猝逝,享年57歲。他多次獲葛萊美獎肯定,經典作品包括「Purple Rain」、「When Doves Cry」和「Let's Go Crazy」,也有好幾部具創新精神的電影作品。

●美國喜劇泰斗金懷德(Gene Wilder)

金懷德1971年參與改編自小說「查理與巧克力工廠」的第一代電影「歡樂糖果屋」(Willy Wonka and the Chocolate Factory),他飾演的主人翁威利旺卡(Willy Wonka)深得小孩和大人喜愛。

8月29日因阿茲海默症併發症病逝康乃狄克州家中,享壽83歲。吉恩懷爾德拍過「閃亮的馬鞍」(Blazing Saddles)、「金牌製作人」(The Producers)、「新科學怪人」(Young Frankenstein))和「油腔滑調」(Stir Crazy)等喜劇片。

●拳王阿里(Muhammad Ali)

阿里在拳擊界響叮噹的名聲,以及為非裔美國人民權發聲,徹底改變了1960年代的全球拳壇。自詡為「有史以來最偉大人物」的阿里與帕金森氏症搏鬥32年,6月4日因呼吸道併發症在亞利桑那州鳳凰城醫院病逝,享壽74歲。

●英國傳奇歌手大衛鮑伊(David Bowie)

大衛鮑伊為史上最有影響力的搖滾巨星之一,他的音樂和MV風格前衛,時尚造型如變色龍多變,叱吒歌壇60個年頭,膾炙人口的熱門單曲有「Let's Dance」、「Modern Love」和「Rebel Rebel」。

唱而優則演的大衛鮑伊1992年與超級名模伊(Iman)結為連理,他悄悄地與癌症抗爭18個月後,於1月10日病逝,享年69歲。

●前美國第1夫人南西雷根(Nancy Reagan)

1980年因丈夫雷根(Ronald Reagan)當選美國總統,南西雷根也將時尚與魅力重新帶回白宮。

這位時尚的前第1夫人1940年代在好萊塢展開星途,她把白宮重新裝潢了一番,安排與前蘇聯總統戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)的高調晚宴,招待英國王室女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth)、查爾斯王子(Prince Charles)和黛安娜王妃(Princess Diana),大力推動「向毒品說不」(Just Say No)反毒運動。

南西雷根3月6日因充血性心臟衰竭撒手人寰,享壽94歲。

●美國資深女星桃樂絲羅伯茲(Doris Roberts)

桃樂絲羅伯茲(Doris Roberts)在總共9季的美國影集「大家都愛雷蒙」(Everybody Loves Raymond)中扮演嘮叨老媽,溫暖觀眾的心。獲得艾美獎肯定的桃樂絲羅伯茲從影65年,4月17日在半夜睡夢中過世,享壽90歲。

●知名英國演員艾倫瑞克曼(Alan Rickman)

在「哈利波特」(Harry Potter)系列電影中飾演魔藥學教授石內卜(Severus Snape)的英國演員艾倫瑞克曼(Alan Rickman),因罹患胰臟癌於1月14日辭世,享壽69歲。

他不管是在「終極警探」(Die Hard)和「 俠盜王子羅賓漢」(Robin Hood:Prince of Thieves)中扮演窮兇惡極的反派壞蛋,還是在「理性與感性」(Sense and Sensibility)和「人鬼未了情」(Truly, Madly, Deeply)中飾演浪漫體貼的情人,都展現恰到好處的精湛演技。

●加拿大詩人歌手李歐納柯恩(Leonard Cohen)

詩人歌手李歐納柯恩1960年代在民謠舞台上發光發熱,歌迷折服於他具獨特魅力的歌詞和低聲吟誦的嗓音。他歷久不衰的傳唱作品「哈利路亞」(Hallelujah),被早逝的美國歌手傑夫巴克利(Jeff Buckley)和加拿大女歌手凱蒂蓮(KD Lang)等數十人翻唱過。

不斷與癌症搏鬥的李歐納柯恩於11月7日在洛杉磯家中,半夜睡夢中摔下床過世,享壽82歲。

●美國新生代男星安東葉爾欽(Anton Yelchin)

安東葉爾欽在新「星際爭霸戰」(Star Trek)電影中,扮演俄裔領航官契可夫(Chekov)一角,是好萊塢迅速竄起中的新生代男星。

他6月19日在洛杉磯自宅,遭滑下車道陡坡的座車夾在郵箱磚柱和安全柵欄之間,命喪離奇車禍,得年27歲。

●「梅岡城故事」作者哈波.李(Harper Lee)

哈波.李的1960年小說「梅岡城故事」(To Kill A Mockingbird)贏得普立茲獎(Pulitzer Prize),並變成全球各地學校的標準讀本。她2月19日在寓所睡夢中安詳離世,享年89歲。

●「玫瑰的名字」作者安伯托‧艾可(Umberto Eco)

義大利作家、文學評論家、哲學家兼大學教授安伯托‧艾可2月不敵病魔摧殘,與世長辭,享壽84歲。

1980年時推出享譽國際的小說「玫瑰的名字」(The Name of the Rose)。該書以義大利中世紀修道院為背景,故事圍繞一宗神秘殺人事件,是一部飽含符號學、聖經分析、中世紀研究和文學理論的世紀奇書。

●美國高球傳奇阿諾帕瑪(Arnold Palmer)

1970年代高球「王者」阿諾帕瑪(Arnold Palmer)因心臟病發在9月25日辭世,享壽87歲。當年高球3大天王之一的阿諾帕瑪,拿過95座公開賽冠軍和7座4大賽冠軍,並在1950年代電視普及之初,成為第1位家喻戶曉的高球明星。(譯者:中央社陳昱婷)1051230

(中央社)