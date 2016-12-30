告別2016年 細數人生謝幕12位名人

2016年是個令人心碎的一年，有太多受人敬愛的娛樂圈名人和文化偶像在這1年相繼過世，不過他們燦爛奪目的星光不會就此褪去，他們的精神將永存於世。

美國「今日秀」（Today）網站和歐洲新聞台（Euronews）整理出2016年走下人生舞台的音樂人、演員、運動員和作家。

●美國歌壇傳奇王子（Prince）

曾入選搖滾名人堂的美國流行樂界巨星王子，4月21日在明尼蘇達州自宅派斯利公園（Paisley Park）因用藥過量猝逝，享年57歲。他多次獲葛萊美獎肯定，經典作品包括「Purple Rain」、「When Doves Cry」和「Let's Go Crazy」，也有好幾部具創新精神的電影作品。

●美國喜劇泰斗金懷德（Gene Wilder）

金懷德1971年參與改編自小說「查理與巧克力工廠」的第一代電影「歡樂糖果屋」（Willy Wonka and the Chocolate Factory），他飾演的主人翁威利旺卡（Willy Wonka）深得小孩和大人喜愛。

8月29日因阿茲海默症併發症病逝康乃狄克州家中，享壽83歲。吉恩懷爾德拍過「閃亮的馬鞍」（Blazing Saddles）、「金牌製作人」（The Producers）、「新科學怪人」（Young Frankenstein））和「油腔滑調」（Stir Crazy）等喜劇片。

●拳王阿里（Muhammad Ali）

阿里在拳擊界響叮噹的名聲，以及為非裔美國人民權發聲，徹底改變了1960年代的全球拳壇。自詡為「有史以來最偉大人物」的阿里與帕金森氏症搏鬥32年，6月4日因呼吸道併發症在亞利桑那州鳳凰城醫院病逝，享壽74歲。

●英國傳奇歌手大衛鮑伊（David Bowie）

大衛鮑伊為史上最有影響力的搖滾巨星之一，他的音樂和MV風格前衛，時尚造型如變色龍多變，叱吒歌壇60個年頭，膾炙人口的熱門單曲有「Let's Dance」、「Modern Love」和「Rebel Rebel」。

唱而優則演的大衛鮑伊1992年與超級名模伊（Iman）結為連理，他悄悄地與癌症抗爭18個月後，於1月10日病逝，享年69歲。

●前美國第1夫人南西雷根（Nancy Reagan）

1980年因丈夫雷根（Ronald Reagan）當選美國總統，南西雷根也將時尚與魅力重新帶回白宮。

這位時尚的前第1夫人1940年代在好萊塢展開星途，她把白宮重新裝潢了一番，安排與前蘇聯總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的高調晚宴，招待英國王室女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）、查爾斯王子（Prince Charles）和黛安娜王妃（Princess Diana），大力推動「向毒品說不」（Just Say No）反毒運動。

南西雷根3月6日因充血性心臟衰竭撒手人寰，享壽94歲。

●美國資深女星桃樂絲羅伯茲（Doris Roberts）

桃樂絲羅伯茲（Doris Roberts）在總共9季的美國影集「大家都愛雷蒙」（Everybody Loves Raymond）中扮演嘮叨老媽，溫暖觀眾的心。獲得艾美獎肯定的桃樂絲羅伯茲從影65年，4月17日在半夜睡夢中過世，享壽90歲。

●知名英國演員艾倫瑞克曼（Alan Rickman）

在「哈利波特」（Harry Potter）系列電影中飾演魔藥學教授石內卜（Severus Snape）的英國演員艾倫瑞克曼（Alan Rickman），因罹患胰臟癌於1月14日辭世，享壽69歲。

他不管是在「終極警探」（Die Hard）和「 俠盜王子羅賓漢」（Robin Hood：Prince of Thieves）中扮演窮兇惡極的反派壞蛋，還是在「理性與感性」（Sense and Sensibility）和「人鬼未了情」（Truly, Madly, Deeply）中飾演浪漫體貼的情人，都展現恰到好處的精湛演技。

●加拿大詩人歌手李歐納柯恩（Leonard Cohen）

詩人歌手李歐納柯恩1960年代在民謠舞台上發光發熱，歌迷折服於他具獨特魅力的歌詞和低聲吟誦的嗓音。他歷久不衰的傳唱作品「哈利路亞」（Hallelujah），被早逝的美國歌手傑夫巴克利（Jeff Buckley）和加拿大女歌手凱蒂蓮（KD Lang）等數十人翻唱過。

不斷與癌症搏鬥的李歐納柯恩於11月7日在洛杉磯家中，半夜睡夢中摔下床過世，享壽82歲。

●美國新生代男星安東葉爾欽（Anton Yelchin）

安東葉爾欽在新「星際爭霸戰」（Star Trek）電影中，扮演俄裔領航官契可夫（Chekov）一角，是好萊塢迅速竄起中的新生代男星。

他6月19日在洛杉磯自宅，遭滑下車道陡坡的座車夾在郵箱磚柱和安全柵欄之間，命喪離奇車禍，得年27歲。

●「梅岡城故事」作者哈波．李（Harper Lee）

哈波．李的1960年小說「梅岡城故事」（To Kill A Mockingbird）贏得普立茲獎（Pulitzer Prize），並變成全球各地學校的標準讀本。她2月19日在寓所睡夢中安詳離世，享年89歲。

●「玫瑰的名字」作者安伯托‧艾可（Umberto Eco）

義大利作家、文學評論家、哲學家兼大學教授安伯托‧艾可2月不敵病魔摧殘，與世長辭，享壽84歲。

1980年時推出享譽國際的小說「玫瑰的名字」（The Name of the Rose）。該書以義大利中世紀修道院為背景，故事圍繞一宗神秘殺人事件，是一部飽含符號學、聖經分析、中世紀研究和文學理論的世紀奇書。

●美國高球傳奇阿諾帕瑪（Arnold Palmer）

1970年代高球「王者」阿諾帕瑪（Arnold Palmer）因心臟病發在9月25日辭世，享壽87歲。當年高球3大天王之一的阿諾帕瑪，拿過95座公開賽冠軍和7座4大賽冠軍，並在1950年代電視普及之初，成為第1位家喻戶曉的高球明星。（譯者：中央社陳昱婷）1051230

(中央社)